Türkiye’nin lezzetli kuru meyvelerini Kuveyt satın alacak

Türkiye’de üretilen kuru meyveler, kaliteli ve aromasının iyi olması sebebiyle dünyada oldukça talep görüyor. Türk üreticiler ise bu talebi karşılarken yüksek katma değerli mamulleri artırarak pazarlarda söz sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda 2023 yılının ikinci yarısında uluslararası fuarlar ve tanıtım çalışmalarıyla Türkiye’deki üreticilerin dünyanın farklı kıtalarında yeni pazar arayışı devam ederken, mevcut pazarlardaki paylarının da artırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin kuru meyve ihracatında yaşadığı bu olumlu gelişmelerle birlikte bugün Kuveyt’ten kuru meyve üreticilerine bir talep geldi. Buna göre gıda ve tüketim malları dağıtımında devleşen Kuveytli bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kayısı, incir ve diğer kuru meyve ürünlerinden satın alacağını belirtti.

İthalatçı Kuveytli firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Kurutulmuş gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kurutulmuş gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kurutulmuş gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.