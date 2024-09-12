Türkiye'nin ocak-ağustos Birleşik Krallık ihracat hacmi: 8,3 milyar dolar

Türkiye'nin 2024 ocak-ağustos döneminde en fazla ihracat yapığı ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve ABD oldu. Almanya'ya yaklaşık 12 milyar dolarlık, ABD'ye 8,8 milyar dolarlık, İtalya'ya 7,6 milyar dolarlık, Irak'a ise 6,8 milyar dolarlık dış satım yapıldı. Birleşik Krallık böylece ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke olarak kayıtlara geçti.

Lider: Otomotiv endüstrisi

Birleşik Krallık'a, en fazla ihracatı 2,7 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1,1 milyar dolarla elektrik ve elektronik, 982,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 578,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 427,3 milyon dolarla çelik sektörleri izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 6,7 milyon dolarla zeytin ve zeytin yağı, 8,7 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 20,8 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri, 23,6 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 38,6 milyon dolarla yaş meyve ve sebze oldu.

Değer bazında ihracat artış verileri

Ocak-ağustos döneminde Birleşik Krallık'a ihracatını değer bazında en fazla 602,9 milyon dolarla otomotiv endüstrisi artırdı. Otomotiv endüstrisini, 147,6 milyar dolarla çelik, 31,4 milyar dolarla makine ve aksamları, 25,3 milyar dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 24,1 milyar dolarla mücevher sektörü izledi.

Ülkeye, makine ve aksamları 202,2 milyon dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 286,5 milyon dolarlık, mücevher sektörü 68,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İller bazında bakıldığında Birleşik Krallık'a, en fazla ihracat 3,1 milyar dolarla İstanbul'dan yapıldı. Ülkeye, Kocaeli'nden 1,6 milyar dolarlık, Bursa'dan 556,9 milyon dolarlık, Sakarya'dan 510,3 milyon dolarlık ve İzmir'den 497,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Yılın ilk 6 ayında ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 20 ile en büyük yatırım sermayesine sahip ülke olurken, onu yüzde 13 ile ABD, yüzde 10 ile Almanya, yüzde 9 ile İrlanda, yüzde 8 ile Norveç ve Birleşik Krallık takip etti.