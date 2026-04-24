Türkiye'nin turunçgil ihracatı başarısı: Mandalina Irak’a, limon Rusya’ya gitti

Türkiye’nin önemli döviz kaynaklarından biri olan turunçgil sektörü, yılın ilk çeyreğinde dikkat çekici bir ihracat başarısına imza attı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ocak-mart döneminde toplam 638 bin 442 ton ürün ihraç edilirken, 697,6 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Irak’a 146,1 milyon dolarlık mandalina

İhracatta en yüksek payı mandalina aldı. Bu ürün grubunda 434,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti. Irak, 62 bin 403 tonluk alımla en büyük pazar olurken, 146,1 milyon dolarlık gelir sağlandı. Irak’ı Rusya, Polonya, Ukrayna ve Sırbistan takip etti. Özellikle kolay soyulabilen ürünlere yönelik talep, Irak pazarını öne çıkaran başlıca unsur oldu.

Limon ihracatında Rusya öne çıktı

Limon, 142,8 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Bu üründe en büyük alıcı Rusya oldu. Rusya’ya 32 bin 783 ton limon gönderilirken, 46,4 milyon dolar gelir elde edildi. Irak, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna da önemli pazarlar arasında yer aldı.

Lojistik avantaj rekabeti artırıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, ihracatta ülkelere göre tüketim alışkanlıklarının belirleyici olduğunu vurguladı. Rusya’nın limona, Irak’ın ise mandalinaya olan talebinin yüksek olduğunu belirten Kaçmaz, üretimin bu doğrultuda şekillendiğini ifade etti.

Türkiye’nin coğrafi konumu ve güçlü lojistik altyapısı, özellikle komşu pazarlarda rekabet gücünü artırıyor. Kaçmaz, sürdürülebilir üretim, kalite ve markalaşma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sektörün küresel konumunun daha da güçleneceğini söyledi.