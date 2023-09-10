Türkmenistan firması, aydınlatma ürünleri alacak

Orta Asya’nın ortasında bulunan Türkmenistan’ın ekonomisi, yükselen bir ivmeye sahiptir. Bu büyümede etkili olan sektörlerden biri ise inşaat ve yapı malzemeleri sektörüdür. Fazlasıyla ortak değerlerimizin bulunduğu kardeş ülke Türkmenistan’ın en büyük ithalat partneri Türkiye’dir.

İnşaat ve mühendislik alanında faaliyet gösteren Türkmen firma, aydınlatma ürünleri içi büyük bir talepleri olduğunu Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter sayfasına yazdı. Şirket, farklı üreticilerden ürün satın alacağını talebine ekledi.

Türkmenistan'da faaliyet gösteren bir inşaat ve mühendislik firması, Türkiye’nin en büyük e-ihracat B2B platformu TurkishExporter üzerinden aydınlatma ürünleri satın almak için talepte bulundu.

Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.