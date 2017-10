Türkmenistan firması inşaat iskelesi ithal etmek istiyor

11 Ekim 2017

Türkmenistan’dan iletişime geçen bir firma, inşaat iskele sistemleriyle ilgilendiklerini ve detayını verdikleri ürünler için fiyat teklifi talep ettiklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hello.

My name is Dovlet.

I Am writing on behalf of ***** company.

Currently we are interested in your products.

Descriptions is attached to the letter.

Can you send us quotation as soon as possible.

I will wait your answer.

Descripitons :

A. Scaffolding planks/scaffolding boards 220x38x1.2mm / Q195 carbon 195 steel / color silver

1. 1 meter > 1000 pcs

2. 2 meter > 1000 pcs

3. 3 meter > 1000 pcs

4. 4 meter > 1000 pcs



B. Steel tube 48.3mm+05mm outside diameters/BS 1139 Nominal wall thickness-4.0mm

1. 4 meter > 500 pcs

2. 5 meter > 500 pcs

3. 6 meter > 500 pcs



C. Scaffolding double coupler

1. 5000 pcs



D. Scaffolding fixed girder coupler

1. 500 pcs



E. Singer putlog coupler

1. 500 pcs



F. Scaffolding sleeve coupler

1. 1000 pcs



G. British type scaffolding swivel coupler

1. 1000 pcs.



H. Scaffolding ladder.

1. 2 meter > 60 pcs

2. 3 meter > 60 pcs

3. 4 meter > 60 pcs

4. 6 meter > 60 pcs



I. G.I steel wire scaffolding /steel wire with diameters 0.3mm/ 0.4mm

1. 50kgs.



J. Gray lever spanner frog (Scaffolding Ratchet)

1. 20pcs.



K. Scaffolding Safety Tagging (Green)

1. 100pcs.



L. Scaffolding Safety Tagging (Red)

1. 20pcs

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372767_scaffolding-whole-system-ordering-from-turkmenistan

