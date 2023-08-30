Türkmenistan firması, protein barları almak istiyor

Tük akraba toplulukların her geçen yıl daha fazla karşılıklı ithalat ve ihracat yöneldiği görülüyor. Bugün TurkishExporter’a bir ithalat alım ilanı bırakan Türkmenistan firması, 60 gramlık protein bar üreticisi aradığını yazdı.

Bu Türkmenistan ithalat firması ile temasa geçmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesabınız olması gerekiyor. İlk kez Forie’ye üye olacak firmalar bu ilanı ücretsiz okuyabilecekler.