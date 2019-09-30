TV ihracatçısı, Çin ve G. Kore desteği istiyor
Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 25’ini gerçekleştiren yerli TV üreticileri, iç pazarda daralma yaşarken, ihracatta da yerinde sayıyor. Sektör en önemli pazarları Avrupa'da Uzakdoğulu devlerle rekabet için acil 'ihracat eylem planı' istiyor.
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