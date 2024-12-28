ÜAD Başkanı Kahrıman: "Türk markaları yurt içinde cilt ve saç bakımı, sabun gruplarında lider"

Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde sektöre dair açıklamalarda bulunan Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneği Başkanı Levent Kahrıman, 2000'li yılların başına kadar Türkiye'de ithal edilen ürünlerin sayısının ihraç edilenlerden fazla olduğunu belirterek, "Şampuanı, kremi, parfümü büyük oranda yurt dışından alıyorduk, şu anda bu durum değişiyor. Yerli firmalarımızda ürün grupları çoğalıyor. Daha önce hiç duymadığımız ürünler bu yıl raflarda yerini aldı hem temizlik, hem kozmetik hem kişisel bakımda yerli bazı markalar pazar lideri oldu" diye konuştu.

Rakamlarla 2024 ve 2025...

Sektörün 2024'ü yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatla kapatacağını ve gelecek yıl için 3,3 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirlendiğini vurgulayan Kahrıman: "Yurt içinde Türk markaları, cilt ve saç bakımı, sabun gibi bazı temizleyici gruplarda pazar lideri durumunda. Oldukça iyi gidiyorlar. Dünyada da özellikle yakın coğrafyada temizlik grubunda pazara hakimler. Mesela Rusya, Orta Doğu'daki bazı ülkelerde kendi markalarıyla pazarı zorlarken, birçok ülkede farklı markaların üretim noktası olarak pazarda yer alıyor. Yani o ülkelerin zincir mağazalarına ürünler yaparak, birçok markanın üretim yeri görevini üstleniyor. 2000'li yılların başına kadar Türkiye'de ithal edilen ürünlerin sayısı ihraç edilenlere göre çok fazlaydı, şampuanı, kremi, parfümü büyük oranda yurt dışından alıyorduk, şu anda bu durum değişiyor."

"Üretimi tüketiciler de denetlesin istiyoruz"

Tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yaptıklarını ve ürün etiketinin nasıl okunacağına dair bir kılavuz çıkardıklarını söyleyen Kahrıman, "Etiket okur yazarlığı nasıl olur, bunu işin uzmanları anlattı. Etiketi iyi okuyan tüketici denetçi pozisyonuna geçiyor. Üretimi sadece Sağlık Bakanlığı değil, tüketiciler de denetlesin istiyoruz. Bu firmalara güveni de artıracaktır" dedi.

Sahte ürün konusunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın problemi olduğuna dikkati çeken ve sektör olarak, "bilinmiyorsa alma, güvenme" algısını yıkmak istediklerini kaydeden Kahrıman, "markayı duymadıysan, bilmiyorsan alma" değil, "ürünün etiketini okuyamıyorsan alma" algısını yaygınlaştırmak gerektiğini vurguladı.