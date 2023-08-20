Uganda firması, Türkiye’den yapı kimyasalları istiyor

Uganda, Doğu Afrika’da bulunan ve 47 milyon nüfusu ile dikkat çeken son yıllarda petrol rezervlerinin de bulunması ile ekonomik potansiyeli her geçen yıl artıran bir ülkedir.

Bugün, TurkishExporter ihracat platformunda bu ülkeden bir alım ilanı yayınlandı.

Yapı kimyasallar ana sektörü içerisinde yer alan su yalıtım kimyasallarını almak isteyen Uganda firması, sektörde yapı malzemeleri toptancısı olarak çalışıyor.

Bu Ugandalı şirkete teklif vermek ve görüşmek isteyen ihracat şirketleri, ilanda yer alan iletişim detaylarına erişim için TurkishExporter kurumsal üyesi olması veya Forie mobil ihracat uygulamasına sahip olması gerekiyor.

Forie mobil uygulaması hakkında bilgi için bakınız.