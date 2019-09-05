UİB, ağustos ayında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye’nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Ağustos ayında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

05 Eylül 2019