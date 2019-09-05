UİB, ağustos ayında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

BURSA (DÜNYA) - UİB’in 2019 yılı Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Ağustos ayındaki ihracatını geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,91 oranında arttırarak 1,8 milyar dolar seviyelerine getiren UİB, geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 0,28 artırarak 31,9 milyar dolar rakamına ulaştı. UİB’in Ağustos 2019 ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “İhracatımızı arttırmak için başlattığımız ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi. Değerlendirmesinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın önceki günlerde açıkladığı İhracat Ana Planı’na da yer veren Çelik, bu planın Yapısal Dönüşümün önemli bir adımı olduğuna dikkat çekti. Çelik şunları söyledi: “Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci Birliği olarak ihracatımızı artırmaya ve Bakanımızın açıkladığı hedefleri gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız. Katma değerli ürün üretmenin, sürdürülebilir ihracatın ve pazar çeşitliliğinin ülkemizin ekonomi alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli parametreler olduğunu biliyoruz. Bakanlığımızın da bu parametreleri önceleyen bir plan ve program hazırlaması önemli bir hamledir. Bizler zaten ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması doğrultusunda çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ve inanıyoruz ki ihracat odaklı büyümemiz devam edecek.”
Ağustos ayında yüzde 6,06 artışla 11,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 0,79 oranında azalarak, 129 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.
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