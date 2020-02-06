UİB, dış ticaret uzmanı yetiştiriyor

06 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Gerçekleştirdiği eğitim seminerleri, paneller ve kurslar ile üyelerinin uluslararası platformlardaki rekabet edebilirlik seviyelerini artıran UİB, her yıl düzenlediği Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Kursu’nun başvurularının başladığını ve 20 Şubat’ta sona ereceğini duyurdu.

Dış ticaret konusunda önemli gelişmeleri ve yenilikleri interaktif olarak aktarmak, dış ticaret konusunda nitelikli eleman yetiştirmek ve sektörde faaliyet gösteren firmaları mevcut yasal uygulama ve gelişmelerden haberdar etmek amacıyla düzenlenecek kurs, belirlenen program çerçevesinde 30 kişilik kontenjan ile 10 gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında UİB’de gerçekleştirilecek.