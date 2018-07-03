UİB ihracatı haziranda yüzde 3 artışla 2,7 milyar dolar oldu

03 Temmuz 2018

BURSA - Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla haziranda ayında yapılan ihracat bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2,7 milyar dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik: “Öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilmesiyle ihracattan istihdama kadar her alanda daha parlak bir gelecek bizi bekliyor” dedi.



Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birliklerinde (UİB) artış grafiği haziranda da sürdü. UİB aracılığıyla haziran ayında yapılan ihracat, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı yüzde 16 artışla 17 milyar dolar olan UİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 16 artarak 31,7 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre haziran ayında dış ticaret açığının yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar seviyelerine indiğini, belirsizliklerin de ortadan kalkmasıyla önümüzdeki dönemde bu rakamın çok daha aşağı seviyelere düşeceğini ümit ettiklerini kaydetti. Türkiye’nin cari açığın ilacı olan ihracata dayalı büyüme modelini benimsediğini, ihracatın önünü açacak reformların hayata geçirilmesiyle bu makasın daha da kapanacağını öngördüklerini kaydeden Baran Çelik, “Gerek geniş katılımla Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 24 Haziran Genel Seçimi gerekse ihracatın amiral gemisi Türkiye İhracatçılar Meclisi’ndeki (TİM) seçim süreci tamamlandı. Seçimlerin geride kalmasının ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde ekonomik istikrarın korunması ana gündem maddesi olmalı. Öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilecek olması, otomotivden hazır giyime, tekstilden gıdaya tüm sektörlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu sayede inanıyoruz ki üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından daha parlak bir gelecek bizleri bekliyor olacak” dedi.

Otomotiv haziran ayında 2,3 milyar dolar ihracata imza attı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB’in 1 Ocak- 30 Haziran 2018 tarihleri arasındaki altı aylık ihracatı ise yüzde 16 artarak 15 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 16 artarak 27,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Tekstilde artış sürdü

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB’ in 1 Ocak -30 Haziran 2018 tarihleri arası ihracatı ise yüzde 11 artarak 660 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 8,7 artışla 1,2 milyar dolar seviyelerine geldi. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise, haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında bir artışla 53 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB’in 2018’in ilk yarısındaki ihracatı yüzde 18 oranında artarak 325 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 17 artışla 603 milyon dolar oldu.

Meyve sebzede bereketli ilk yarı

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) haziran ayı ihracatı ise yüzde 9 oranında artarak 13,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2018 yılı ilk yarı ihracatı 81 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 163 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında yüzde 31 artışla 29 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) ilk altı aylık ihracatı 71 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 141 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 166,3 milyon dolar olarak açıklandı.

Büyükekşi’ye teşekkür, Gülle’ye tebrik

TİM’in geçen hafta sonu yapılan 25. Olağan Genel Kurulunun ardından görevini devredecek olan Mehmet Büyükekşi’ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Baran Çelik, Türkiye’nin ihracatta tarihinde ilk defa 150 milyar dolar barajını aştığını hatırlattı. Baran Çelik, TİM’in yeni başkanı seçilen İsmail Gülle’yi de tebrik etti.