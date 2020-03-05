UİB: Otomotiv sektörü şubatta 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

05 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - UİB’in 2020 yılı Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Şubat ayındaki ihracatı 2,6 milyar dolar seviyelerinde olan UİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Birliğin toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 5.1 milyar dolar oldu. Şubat ayında yüzde 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 27,2 milyar dolar olarak açıklandı.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,05 artışla 96,8 milyon dolar ihracata imza atmış oldu. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında 60,2 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı. UHKİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 9,3 artışla 700 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiş oldu.

Şubat ayında 10,7 milyon dolarlık ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 155,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Şubat ayında yüzde 5,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 125,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Şubat ayı ihracatı ise 174 milyon dolar olarak açıklanırken; geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 8,5 artışla 2,4 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiş oldu.