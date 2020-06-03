UİB’den mayısta 1 milyar 220 milyon dolarlık ihracat

03 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) Mayıs 2020 ihracat rakamları açıklandı.

Mayıs ayındaki ihracatı, 1 milyar 220 milyon 454 bin dolar seviyelerinde olan UİB’nin, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 27,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında 1 milyar 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 23,1 milyar dolar olarak açıklandı. Otomotiv endüstrisi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 kayıp yaşadı. Endüstrinin 5 aylık kaybı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 gerileme ile 7,7 milyar dolar oldu.

UTİB ihracatı Mayıs’ta 44,3 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Mayıs ayında 44,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 21 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Mayıs ayında 34,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 614,2 milyon dolar olarak açıklandı.

UMSMİB'in ihracatı Mayıs ayında 11,2 milyon dolar

Mayıs ayında 11,2 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 161,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Mayıs ayında 7,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 127,3 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.