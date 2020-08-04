UİB'den, temmuz ayında 2 milyar 304 milyon dolarlık ihracat

04 Ağustos 2020

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) temmuz ayındaki ihracatı 2 milyar 304 milyon dolara ulaşırken, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 26,4 milyar dolar oldu.

OİB'in ihracatı 1,9 milyar dolar

Temmuz ayında 1,9 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 22,3 milyar dolar olarak açıklandı.

Tekstil ihracatı temmuzda 94,1 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), temmuz ayında 94,1 milyon dolarlık ihracat yaptı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UHKİB'den, temmuzda 80,1 milyon dolarlık ihracat…

Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 30,3'lük artış göstererek 80,1 milyon dolar rakamına ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 657,5 milyon dolar oldu.

UMSMİB'in temmuz ayı ihracatı 17,3 milyon dolar

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 17,3 milyon dolarlık ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 164,4 milyon dolar olarak açıklandı.

UYMSİB'ten temmuzda 22,2 milyon dolar ihracat

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62,8 artışla 22 milyon 261 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 136,2 milyon dolar oldu.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise temmuz ayında 158,3 milyon dolar olarak açıklandı.