UİB’in eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

03 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), eylül ayında 2 milyar 279 milyon 765 bin 98 dolarlık ihracata imza attı. OİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 27 milyar 324 milyon 676 bin dolar seviyesine ulaştı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), eylül ayında 94 milyon 383 bin 704 dolarlık ihracata imza attı.

UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 204 milyon 870 bin 129 dolar olarak gerçekleştirdi. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise, eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında bir artışla 58 milyon 847 bin 111 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geriye dönük 12 aylık ihracatını ise yüzde 7,28 oranında artıran UHKİB, bu dönemde 670 milyon 438 bin 976 dolarlık ihracata imza atmış oldu. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranındaki artışla 15 milyon 950 bin 615 dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 166 milyon 675 bin 568 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 artışla 16 milyon 380 bin 442 dolarlık ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 132 milyon 637 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise eylül ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5’lik artışla 181 milyon 720 bin 375 dolar olarak açıklandı.