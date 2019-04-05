UİB'in mart ayı ihracatı 3 milyar dolar

05 Nisan 2019

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,93 azalarak 3 milyar dolar seviyesine geriledi. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 4,91 artarak 32,3 milyar dolara ulaştı.

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 düşüşle 2 milyar 599 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) mart ayı ihracatı, geçen yılın mart ayına göre yüzde 3,66 azalarak 117 milyon dolar oldu.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ihracatını mart ayında, geçen yılın mart ayına göre yüzde 8,71 artırarak 64,5 milyon dolara yükseltti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin bu dönemde ihracatı yüzde 28,76 düşüşle 10,6 milyon dolara Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı ise yüzde 33,25 düşüşle 5,3 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,63 artışla 211 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA