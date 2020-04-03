03 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Mart ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 30 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019’un mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat yapan UİB’in mart ayındaki kaybı yüzde 28,32 oldu. Yılın ilk 3 aylık ortalamasında yüzde 9,33 kayıp yaşayan UİB’in toplam ihracatı 7,2 milyar dolar oldu.

OİB’in ihracatı Mart ayında 1,8 milyar dolar

UİB’in ihracatından yüzde 85 pay alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 2019’un mart ayında 2 milyar 598 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. OİB’in 2020 mart ayı ihracatı ise yüzde 29,47 gerileme ile 1 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020’nin ilk 3 ayında ise otomotiv ihracatı yüzde 10,30 gerilemeyle 6 milyar 229 milyon dolar oldu. Mart ayında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren OİB’in geriye dönük 12 aylık performansı ise 26,4 milyar dolar olarak açıklandı.

Mart ayında tekstil ihracatı yüzde 27 kayıp verdi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Mart ayında yüzde 27,27 kayıpla 85,2 milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB’in ilk 3 aylık ihracatı ise yüzde 7,43 düşüşle 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,1 milyar dolar oldu.



UHKİB ilk 3 ayda yaklaşık yüzde 2 artış kaydetti

Mart ayında 51 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) mart ayındaki kaybı ise yüzde 19,50 oldu. UİB ihracatından yüzde 2,37 pay alan UHKİB’in ilk 3 aylık ihracatı ise yüzde 1,97 artışla 171 milyon dolar oldu. Birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 688 milyon dolar oldu.

Meyve sebze mamulleri ile yaş meyve sebzecilerin ihracatı arttı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,5 artışla 18,7 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 163,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 3 ayındaki ihracat artışı yüzde 15,67 olurken, ihracat tutarı ise 41 milyon dolar oldu. Mart ayında ihracatını arttıran bir diğer birlik ise Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) oldu. Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 artışla 7,7 milyon dolar ihracat gerçekleştiren birlik geriye dönük 12 aylık dönemde ise 128,2 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.



Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Mart ayı ihracatı 159,3 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 5,23 artışla 2 milyar 361 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu.