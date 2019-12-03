UİB’nin kasım ayı ihracatı 2.8 milyar dolar oldu

03 Aralık 2019

Türkiye’nin, genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), kasım ayında 2.8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. UİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31 milyar 697 milyon dolar oldu.

Kasım ayında 2.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) geriye dönük 12 aylık performansı ise 27.1 milyar dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), kasım ayında 107.2 milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında 52.5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.34 arttı. UHKİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 7.67 artışla, 679 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Kasım ayında 12.3 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 157.7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Kasım ayında 7.1 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 1.59 oranında artışla 132 milyon dolar seviyelerinde ihracat yaptı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve “diğer” başlığı altında listelenen sektörlerin kasım ayı ihracatı ise 206.5 milyon dolar olarak açıklandı.