Ukrayna firması, düzenli demir çelik ürünleri alacak

Türkiye’nin en büyük b2b ihracat platformu her gün 300 dolayında Türkiye’den alım yapmak isten ithalatçı yabancı şirketleri, Türk üretici ve ihracatçısı şirketlerle buluşturuyor. Yıllık üyelik/aboneli usulüne göre çalışan platformda üreticileri bulundukları sektörlerde güncel alıcılarla eşleştiriyor. Platformda bugün yer alan bir ilanda Ukrayna firması, düzenli olarak Türkiye’den yuvarlak demir ürünleri almak istediğini bildirdi. Sektörel literatüre uygunluğunu yitirmemesi için dil çevirisi yapmadan ilan metni İngilizce olarak şöyle: “ We need 100Cr round bar 100Cr6 Hot rolled round bar, diameter 100 mm, with flaw detection control, grade 100CrMnSI6-4. We need 120-160 tons monthly. - Hot rolled round bar, peeled, annealed, diameter 32,4+0,15 mm and 27,4+0,15 mm, bar length 3 m, grade 100CrMnSI6-4. We need 65-80 tons for these two diameters monthly.”

Ukrayna’dan bu iş ilanına erişmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat uygulamasında faal şirket olmak gerekiyor. Forie ihracat platformunun promosyon bazlı demo üyelik sistemine şuradan başvurabiliyorsunuz.