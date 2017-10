Ukrayna otelleri için sabun ithal etmek istiyor

04 Ekim 2017

Ukrayna’da mukim büyük bir sabun ve deterjan üreticisi firma, otel kullanımına yönelik 15, 20 ve 30 gramlık ambalajlarda kalıp sabun ithal etmek istediklerini, bu konuda konteyner bazında fiyat talep ettiklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs,

We are looking for best price producer of hotel soap Weight: 15g, 20g,30g

Shape: quadrate and oval

Wrapping: without packaging

Please offer; FOB Turkish port Qnty: 1 x 40'fcl

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371744_hotel-soaps-15g-20g-30g-offer-request-from-ukraine

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact