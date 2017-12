Ukrayna pazarı için halk otobüsleri ithal etmek istiyor

22 Aralık 2017

Ukraynalı bir firma, şehir içi ulaşımda kullanılan halk otobüsleri ve turistik seyir gezi amaçlı otobüslerle ilgili olarak Türkiye’den üretici firmalarla görüşmek istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Could you be so kind to send me the links of the Turkish manufacturers of MIDI buses, buses and coaches?

Thank you in advance.

Best regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378371_city-buses-and-coaches-offer-request-from-ukraine

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact