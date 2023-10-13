Ukrayna, transpalet ithal etmek istiyor

55,22 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 57.büyük ithalatçı ülkesi Ukrayna’dan bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Ukrayna’da endüstriyel aletlerin üretimini ve tedariğini gerçekleştiren firma, ilanlarında Türkiye’den transpalet ithal edeceğini yazdı. 5 adet 3,5 ton transpalet almak istediklerini bu Ukrayna merkezli ithalatçı firmanın firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Ukrayna ihracat pazar araştırması

Ukrayna’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör fark etmeksizin hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Ukrayna’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektörde veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 8427 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8427 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 8427- Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları.