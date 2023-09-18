Ukrayna, yağlı tip trafo almak istiyor

Gelişmekte olan serbest piyasa ekonomisi olarak tanımlanan Ukrayna, 55,22 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip. En çok mineral yağ-yakıtlar, motorlu taşıtlar ve elektrikli aletler ürün kalemlerinde ithalat yapan Ukrayna’nın başlıca tedarikçi ülkeleri Çin, Polonya ve Almanya. Türkiye, ülkenin önemli bir tedarikçisi olarak 3,35 milyar dolar ile 4.sırada. Son 5 yılda Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticari ilişkiler, ikili anlaşmalar ve coğrafi konum avantajları sayesinde belirgin bir şekilde gelişti ve bu gelişim devam ediyor.

Bu gelişime örnek olabilecek bir ihracat fırsatı bugün TurkishExporter’da yayınlandı. Enerji, madencilik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren ve ek olarak elektrikli ekipman üretimi de yapan Ukrayna merkezli firma, yağlı tip trafo ve 110 kV gerilim trafosu ithal etmek için Türk üreticilerle görüşmek istediklerini söyledi. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.