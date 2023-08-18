Ukrayna’da un fabrikası, buğday gluteni ithal edecek

TurkishExporter’a, kırık bir Türkçe ile başvuran ithalatçı firma yetkilisi, firmasına ilişkin kurumsal web adresi, e-mail adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgilerini alım talebine ekledi. Özet bilgi için Forie’yi ziyaret edebilirsiniz.

Bu firma temas kurmak isteyen ve ilk kez Forie üyesi olacak firmalar demo kullanım hakkı talep edebilecekler.