Ukraynalı firma, basınç sensörü ithal edecek

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için uluslararası pazarlara yönelik fırsatları yayınlayan TurkishExporter, bugün Ukrayna’dan bir alım ilanı paylaştı. İlanda basınç sensörleri ithal etmek istediklerini söyleyen Ukraynalı firma, hali hazırda zaten Türk üreticilerle çalıştıklarını söyledi. Talebin detaylarında ürün özelliklerine değinen firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Ukrayna pazarı ihracat araştırması

Ukrayna’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı: “Forie Databank”. Bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmetinizde. Sektör fark etmeksizin Ukrayna’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Forie DataBank’ta üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de temsilcinizden talep edebilirsiniz.

Gtip Kodu 902620 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 902620 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 902620 – Basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus olanlar. Bir üst Kategorisi: 9026 – Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi)