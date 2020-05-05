Uludağ İhracatçı Birlikleri, nisan rakamlarını açıkladı

05 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - UİB’in Nisan 2020 ihracat rakamları açıklandı. Nisan ayındaki ihracatı, 665 milyon 998 bin dolar seviyelerinde olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 28,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında 444 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 24,5 milyar dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Nisan ayında 34,6 milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazırgiyimden Nisan'da 27,9 milyon dolarlık ihracat

Nisan ayında 27,9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 648,7 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Nisan ayında 13,4 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 164,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Nisan ayında 6,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 129,1 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Nisan ayı ihracatı ise 138,9 milyon dolar olarak açıklandı.