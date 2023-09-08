Umman, Türkiye’den teneke ambalajda zeytin istiyor

Orta Doğu'da zengin petrol rezervleri ile tanınan Umman ülkesinin en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Hindistan, Çin ve Amerika gibi büyük ekonomileri barındırırken, Türkiye ise bu sıralamada 10. sıradadır. İki ülkenin ekonomik ilişkileri detaylandırıldığında Türkiye’nin Umman’a yaptığı ihracattan daha çok Umman’dan ithalat yaptığı görülüyor.

TurkishExporter'a bu ülkeden gelen yeni bir ihracat talebi ile Umman'ın Türk ürünlerine olan ilgisinin artabileceğini gösteriyor. Alım ilanını bırakan Ummanlı ithalatçının 10 kg'lık teneke ambalajlarda zeytin satın almak istediği belirtiliyor.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Türk firmaları, Forie mobil ihracat uygulamasını kullanarak bu ilanda daha fazla detayı görebilir ve iletişime geçebilirler.