Ummanlı ithalatçı, kırmızı et satın alacak

Umman, Orta Doğu'nun önemli ticaret ve yatırım merkezlerinden biri olarak parlıyor. Bu güzel Arap yarımadası ülkesi, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda dinamik ekonomisi ve yatırımcılara sunduğu cazip fırsatlarla da dikkat çekiyor.

Bugün bu ülkeden gelen bir ithalat alım talebinde gıda sektöründe ithalatçı şirket, haftalık 10 ton kırmızı et siparişi için Türk ihracatçı firmalardan teklif bekliyor.

Umman’dan yazan bu ithalatçı firmanın iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip ücretsiz demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.