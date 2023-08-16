Un ihracatı için uluslararası partner mi arıyorsunuz?

Un ithal etmek üzere TurkishExporter’a başvuru yapan Birleşik Arap Emirlikler firmasının kurumsal web sitesinden edinilen bilgilere göre, talep sahibi firmanın gıda ithalat ve ihracatı ile yapı malzemeleri ithalat ve ihracatına yoğunlaşan bir firma dikkat çekiyor.

Üretim yapan ama dış ticaret departmanı bulunmayan firmalar için uluslararası arenada güçlü partnerler bulmak paha biçilmez bir fırsat olarak görülür. Bu ilanda yer alan ithalatçı böyle bir partner adayınız olabilir.

Bu alım fırsatına teklif sunmak isteyen ve un üreticisi şirketler, ücretsiz erişim için Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesap açarak başvuru yapabiliyorlar. İlandaki özet bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz.