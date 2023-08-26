Üniformalar ve İşçi elbiseleri sektöründe hazır ihracat müşterileri

Üniformalar, işçi elbiseleri, önlükler ve tulumlar konusunda ihracat yapıyor ve yeni ülkelerde ihracat müşterileri arıyorsanız Forie.com’da yer alan databank’ı ziyaret edebilir, burada onlarca ülkeden binlerce alım yapmaya hazır ithalat şirketleri bulabilirsiniz.

İş elbiseleri, üniforma, tulum veya iş önlüğünde aradığınız ülkede ithalatçı verileri henüz bu alanda yer almıyorsa, müşteri temsilcinizle temas kurup hızlandırılmış listelerde isteyebiliyorsunuz.

Türkiye’de ilk kez TurkishExporter ve Forie ihracat platformları tarafından 1 Temmuz’da hayata geçirilen projede üretici firmalar ve ihracat şirketleri; potansiyel ithalatçılar, toptancı şirketler ve hedef meslek grubuna yönelik adres ve iletişim erişebiliyorlar.

Hedef ülkenizi seçin ve firmalar ulaşın

Dünya ticaret örgütüne bağlı kurumların sayfaları, ülke ihracat raporları veya sektör deneyimlerinizden elde ettiğiniz hedef ülkeler belli ise potansiyel ihracat adreslerinizde Forie Databank’ta hazır.

Databankta “Excel” dosyası formatında listelenen ithalat şirketleri; firma adı, web adresi, e-mail adresi ve telefon numarası olarak sunuluyor. TurkishExporter üyesi firmalar bu listelerden herhangi bir ilave ücret ödemeden yararlanabiliyor. Şayet bu ihracat platformuna üyeliğiniz yoksa Forie mobil ihracat uygulamasını indirip şirketinizi tanımladıktan sonra demo olarak sistemi test edebiliyorsunuz.

Ücretsiz test sürümü deneyin

Bu tür bir ihracat adres bankası ilk kez kullanacak ve faydalı olup olmayacağını veya verilerin güncelliğini test etmek isterseniz, sisteme buna da imkân sağlıyor. Forie.com adresine girip sağ üst köşeden “sign up” düğmesinden girin, şirketinizi ve kaydedin bekleyin. Forie e-ihracat destek uzmanları firmalarınız varlığını inceleyip size onay veriyor ve test için kredi yüklüyor.