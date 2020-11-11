Ur-Ge ile Antalyalı 65 firma ihracatçı oldu

11 Kasım 2020

Ticaret Bakanlığınca 2010'da yayınlanan tebliğ çerçevesinde ATSO olarak 2011'de Ur-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, bugüne kadar gıda, yapı malzemeleri ve iki farklı dönemde yürütülen tarım küme çalışmalarına katılan 65 firmanın dünyanın birçok noktasında sektör profesyonelleriyle bir araya getirildiğini söyledi.

Firmaların ticari bağlantı kurmalarının sağlandığını belirten Çetin, şunları kaydetti: "2011'den bugüne Fas, Cezayir, Umman, Rusya, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, ABD, Tunus, Çin, Vietnam, Tayland, Brezilya, Kenya ve Özbekistan'a ziyaretler yapan ATSO Ur-Ge firmaları, toplam 177 bin 121 kilometre yol katederek ihracat ağlarını geliştirdiler. Ur-Ge çalışmaları için bugüne kadar 4 milyon 661 bin 516 lira bütçe kullanıldı. Üyelerimizi Brezilya'dan Japonya'ya, Rusya'dan Kenya'ya kadar çok geniş bir coğrafyayla tanıştırdık. Bugün, Antalya firmalarımız dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak bizleri gururlandırıyor."

Ur-Ge projelerinin ürünlerini uluslararası pazarlara taşımak isteyenler için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Çetin, ATSO olarak potansiyeli olan sektörlerde kümeler oluşturduklarını, bu kümeleri profesyonellerin de desteğiyle doğru hedef pazarlara ATSO çatısı altında götürdüklerini bildirdi.

ATSO "İyi Uygulama Örneği" ödülünü aldı

Ur-Ge çalışmalarının başarılarının Ticaret Bakanlığı tarafından da takdir gördüğünü belirten Çetin, "2014 yılında oluşturduğumuz gıda kümemiz, 2016'da Ticaret Bakanlığı tarafından 'İyi Uygulama Örneği' olarak ödüllendirildi." dedi.

ATSO'nun Türkiye'de Ur-Ge projesi başlatan ilk odalardan birisi olduğuna dikkati çeken Çetin, projelere katılmak, yeni kümeler oluşturmak isteyen firmaları ATSO'ya davet etti. Potansiyeli olmasına rağmen uluslararası pazarlara açılmamış üyeleri kalmasın istediklerini belirten Çetin, "Dış İlişkiler Müdürlüğümüz yalnızca Ur-Ge çalışmalarıyla değil, yaptığı pek çok çalışmayla da üyelerimize yurt dışı pazarlara açılmaları için destek veriyor. Üyelerimiz, yeni pazarlara açılmak için odamızın sunduğu imkanlardan mutlaka faydalansınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA