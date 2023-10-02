Ürdün, dantel ve kumaş satın almak istiyor

Gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olan Ürdün’den özel tasarım bir moda evi, bugün TurkishExporter’a bir alım ilanı bıraktı. İlanlarında dantel ve haute couture (yüksek moda – özel dikim) kumaş toptancıları ve üreticileriyle görüşmek istediğini söyleyen bu Ürdün’de giyim sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişime geçmek isteyen Türk kumaş tedarikçileri ve üreticileri Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Ürdün pazarına kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, Ürdün pazarına ihracat için son derece değerli. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. Ürdün ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz.

Eğer sektörünüzle ilgili veriler eksikse, TurkishExporter / Forie platformundaki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek eksik bilgileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyeleriyseniz GTIP / HSCODE ile konşimento verilerine de erişim sağlayabilirsiniz. “Forie Databank”, Türk iş dünyasının Gürcistan pazarında daha fazla fırsat yakalamasına yardımcı olan önemli bir kaynak.

GTİP Kodu 5804 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 5804 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 5804 – Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş, örme veya kroşe mensucat hariç); parça, şerit veya motif halinde dantel.