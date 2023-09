Ürdün, güneş enerjisi ısıtma ürünleri ve termosifon alacak

19,3 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 83. büyük ithalat ülkesi olan Ürdün’e; Türkiye 644 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Ürdün mal aldığı ülkeler listesinde Türkiye 7. Sırada yer alıyor

Türkiye’den ithalat yapmak isteyen yurt dışı firmaların arama motorlarında en sık karşılaştıkları Türk ihracat portalı olan TurkishExporter’da bugün yer alan bir Ürdün alım talebinde firma şunları yazdı: “ We are interested in your thermal solar systems, we are looking at thermosiphone and pressurized types in addition to heat pumps. Kindly advice if online meeting is available”



Bu ithalat firması ile iletişime geçmek isteyen Türk güneş enerjisi ve termosifon üreticisi şirketler Forie’de demo hesap açmak suretiyle ithalatçı ile görüşme imkanına sahipler olacaklar.