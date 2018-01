Ürdün pazarı için elektrik malzemeleri talep ediliyor

30 Ocak 2018

Ürdün’den irtibata geçen bir firma, elektrik tesisatlarında kullanılan fiş, priz, uzatma kablosu, adaptör vb. ürünler konusunda düzenli olarak çalışabilecekleri üretici ihracatçı Türk firmalar aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Electrical plugs, sockets to export from Turkey to Jordan

Dear Sirs,

We are looking for Turkish manufacturers and exporters of plugs, power extension universal sockets, and adapters.

Kindly send us a list of companies with Euro 1 certificates so we can import them to Jordan.

Thank you.

Regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382441_electrical-plugs-sockets-to-export-from-turkey-to-jordan

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact