Ürdün, sıcak haddelenmiş rulo ithal edecek

Stratejik olarak hem kendisi hem de bulunduğu coğrafyadaki pazarların ihtiyacını tedarik eden firmalar için bir lojistik üs göreve sahip olan Ürdün, Irak ve Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanmasından pay almak isteyen Türk firmalar için yatırım yapılabilecek bir potansiyele erişmiştir.

Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle de Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den bugün bir ithalat talebi Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Bu kapsamda Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde mühendislik ürünleri ve hizmetleri konusunda devleşen bir firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden sıcak haddelenmiş rulo satın alacağını belirtti.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Demir-çelik üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin demir-çelik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde demir-çelik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.