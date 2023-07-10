Ürdün’den deterjan üretim makineleri talebi

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Türkiye Makine İhracatında 27. Sırada Yer Alıyor

Dünya Ticaret Örgütü’nün sağladığı verilere göre 2022 yılında küresel ölçekte 2,5 trilyon dolarlık makine ihracatı yapılmıştır. Türkiye geçtiğimiz yıl içerisinde 22,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 27. sıraya yerleşmiştir.

Ürdün Makine İthalatı Yapmayı Sürdürüyor

Ürdün, 2022 yılında toplam 1 milyar dolar makine ihracatı yaptı. İhracat listesinin ilk sırasında Çin bulunurken, Türkiye ise bu listenin 5. sırasında yer alıyor.

Türkiye Almanya’ya 2,9 milyar dolar makine ihracatı yaparak 2022 yılını kapattı. Ülkemizin Ürdün’e yaptığı makine ihracatı 93 milyon dolar seviyesinde.

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