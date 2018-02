Ürdünlü firma konveyör bantları satın alacak

16 Şubat 2018

Ürdünlü bir müşteri, farklı tip ebatlarda aşınmaya dayanıklı ağır hizmet tipi konveyör bantı satın almak istediklerini beyan ederek fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Rubber conveyor belts ordering from Jordan

1- BELT CONVEYOR ABRASION RESISTANCE EP800/4(5+3) W:650MM FOR ADDITIVE TRANSPORT

Qty= 400 MT.

2- BELT CONVEYOR ABRASION RESIST. EP1000/5(5+3) W=800MM FOR LIMESTONE TRANSPORT

Qty= 600 MT

3- BELT CONVEYOR ABRASION RESIST. EP 630/4(5+3) W=1050MM FOR ADDITIVE TRANSPORT

Qty= 700 MT

4- BELT CONVEYOR ABRASION RESISTANT EP630/3(5+3) W:650MM FOR LIMESTONE YARD BELT CONVEYOR

Qty= 800 MT

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383950_rubber-conveyor-belts-ordering-from-jordan

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.



Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact