Ürdünlü firma mutfak davlumbazı ithal edecek

02 Ocak 2018

Ürdün’den irtibata geçen bir firma, mutfak davlumbazları ve diğer mutfak aksesuarları konusunda düzenli çalışabileceği Türk tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Kitchen hoods and other accessories request from Jordan

Dear Sir

I am Eng. Adel representing **** Solution from Jordan.

We are working in hardware field since 1976.

I am interesting in wall kitchen hoods and other kitchen accessories.

You are kindly requested to send your products catalogue.

Best Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377614_kitchen-hoods-and-other-accessories-request-from-jordan

