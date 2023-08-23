Uruguay, çöp konteynerleri almak istiyor

Nüfusu 3,4 milyon olan ve Güney Amerika kıtasının en küçük ikinci ülkesi durumundaki Uruguay, dünya ithalat sıralamasında 103. sırada yer alıyor. Toplam 12 milyar 973 milyon dolar ithalatı olan ülke komşusu Brezilya’dan en çok ithalat yaparken onu Çin ve Amerika izliyor. Türkiye tüm uzaklığına rağmen bu ülkenin ithalatında 11. Sırada yer alıyor.



İthalatçı Uruguay firması ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu şirkete ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor. Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri bu ilana cevap verebilecek.