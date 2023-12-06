Venezuela’dan ihracat fırsatı: Sıvı çikolata paketleme makinesi

Türkiye’deki ihracatçıları dünya ile buluşturan Turkishexporter; her gün sayısız ilanlar yayınlayarak ticaretteki katkılarını güçlendirmeye devam ediyor. Bugün ise Türk makine üreticilerine TurkishExporter tarafından bir fırsat kapısı aralandı. Kakao çekirdekleri, macun, tereyağı, kakao keki üretimi, kakaonun hiperalkalinizasyonu, benzer çikolata kaplamaları ve yüksek kaliteli endüstriyel çikolataların ticarileştirilmesi konusunda hizmet veren Venezuelalı bir firma, bıraktığı ithalat ilanıyla Türkiye’den sıvı çikolata paketleme makinesi tedarik edeceğini belirtti.

Venezuelalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Makine sektörü ihracat firmalarına potansiyel alım şirketleri

Makine sektörü ihracat pazar araştırmasının temel unsurlarından birincisi, hangi ülkelere ürün satabileceğinizi belirlemektir. İkinci ana unsur ise seçtiğiniz ülkede hangi şirketler nasıl bulur ve ulaşabilirim sorusunu cevaplamaktır.

Hangi ülkeleri seçtiğiniz belli ise o ülkede yer alan potansiyel alıcılar için, TurkishExporter uzmanları tarafından hazırlanan ve Forie DataBank’ı kullanabilirsiniz.