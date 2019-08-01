Vize serbestisi ihracatı hızlandıracak

01 Ağustos 2019

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Haziran 2019 Karayolu Taşıma İstatistikleri raporunu açıkladı. Türk araçlarının ihracat taşımaları, 2019 Haziran ayında 3% artış ile 93.478 adet oldu. Asya ülkelerine yönelik artış sürerken, Avrupa taşımalarında düşüş devam etti. Rusya ile vize sorununun çözüme kavuşturulması, ihracat talebinin yoğun olduğu Özbekistan’a taşıma belge sayısının artırılması ve Azerbaycan’a vizenin 1 Eylül’de kalkacak olması, önümüzdeki aylarda ihracat taşımalarını daha da hızlandıracak.

Konuyla ilgili açıklama yapan UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türk taşımacılarının iki önemli pazarda yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayarak, “Rusya’ya yeterli sayıda geçiş belgemizin olmaması ve vize sorunu, bölgeye olan ihracatımızın gelişimini engelliyordu. Yakın zamanda çözüme kavuşturulan vize sorunu ve Rusya’nın Ukrayna’ya getirdiği transit yasağına alternatif çözüm üretilmesi, önümüzdeki dönemde ihracatımızın artışına sebep olacak. Ayrıca, ihracatta büyük talebin olduğu Özbekistan’a taşıma belge sayısının artırılması ve Azerbaycan’a vizenin 1 Eylül’de kalkacak olması, bu ülkelere ve Türki Cumhuriyetlere yapılan ihracat taşımalarını daha da hızlandıracak” diye konuştu.

“Mecbur bırakılan farklı güzergâhlar maliyetleri artırıyor”

Türkiye’nin ihracatta en önemli pazarları olan Avrupa ülkelerine yapılan taşımalarda düşüşün devam ettiğini dile getiren Alper Özel, “Avrupa ülkelerine başta Almanya -5%, İtalya -17% ve Fransa -8% olmak üzere taşıma sayılarımız düştü. Ayrıca, Slovenya transit belgelerinin tükenmiş olması da bölgeye olan ihracat taşımalarını büyük sekteye uğrattı. İhracat parametreleri dışında incelendiğinde, transit geçiş koridorlarında yaşanan yetersiz geçiş belgesi kotası ve transit taşıma engellemeleri Avrupa’daki düşüşün en önemli sebepleri olarak öne çıkıyor. Macaristan belgelerinin kısıtlı olması ve güzergâh üzerindeki ülkelerde transit geçiş belgesi sorunları sebebiyle, taşımalar farklı güzergâhlar üzerinden yüksek maliyetlerle yapılıyor. UND olarak bu sorunların çözümü için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

Türk araçların ihracat taşımaları 6 ayda 3% arttı

UND’nin derlediği verilere göre; Türk araçlarının geçen yılın haziran ayında 90.431 adet olan ihracat taşıma sayıları, 2019 Haziran ayında %3 artışla 93.478 adet oldu. Ocak-Haziran toplamında ise Türk araçlar geçen yılın aynı dönemine göre %3 artış ile 608.619 adet taşıma gerçekleştirdi. Yabancı araçların geçen yıl haziran ayında 28.385 adet olan taşıma sayıları 2019 Haziran ayında %1 artış ile 28.777 adet oldu. Ocak-Haziran toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre %1 düşüşle, 173.937 adet ihracat taşıması yaptı. Türk ve yabancı araçlar Ocak-Haziran toplamında geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış ile 782.556 adet ihracat taşıması gerçekleştirilmiş oldu.

Avrupa’nın genelinde bir önceki aylarda olduğu gibi düşüş eğilimi devam ederken, sadece komşu ülkelere yapılan taşımalara artış görüldü. Bulgaristan’a %13, Romanya’ya %9, Yunanistan’a %12 artış yaşandı. Almanya -%5, İtalya -%17, Fransa -8% olmak üzere önemli ihracat ülkelerimize taşımacılığın düşmesi dikkat çekti. Avrupa ülkelerine ihracat taşımalarında toplamda %2 düşüş oldu. Irak ve Suriye’nin pozitif etkisiyle, bölgesel olarak sadece Orta Doğu ülkelerine ihracat taşımaları artış gösterdi. Ancak, Körfez ülkelerine yapılan taşımalar ciddi düşüşler gösterdi. Genel toplamda ise geçen yılın aynı dönemine göre %11 artış oldu. BDT ve Orta Asya ülkeleri incelediğinde, Gürcistan’a -6%, Azerbaycan’a -6% ve Nahcivan’a ise -50% oranında ciddi düşüş olduğu görüldü. Rusya Federasyonu’na da %8 oranında düşüş dikkat çekti. Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın içerisinde olduğu Türki Cumhuriyetlerin tümüne taşımacılık sayıları önemli oranda arttı. BDT ve Orta Asya bölgesine yapılan ihracat taşımaları genel toplamda %9 düşüş gösterdi.

Türk araçların ithalat taşımaları %12 düştü

Türk araçlarının geçen yılın haziran ayında 34.496 adet olan ithalat taşıma sayıları 2019 Haziran ayında %12 düşüşle 30.112 adet oldu. Ocak-Haziran toplamında ise Türk araçlar, geçen yılın aynı dönemine göre %9 düşüş ile 202.813 adet ithalat taşıması gerçekleştirdi. Ocak-Haziran 2019 döneminde Türk araçlarının ithalat taşımalarında yük aldığı ülkelere bakıldığında, ilk sırada %13 düşüş yaşanan Almanya geliyor. Yabancı araçların ithalat taşıma sayıları, 2019 Haziran ayında %13 düşüş ile 14.911 adet oldu. Ocak-Haziran toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre %12 düşüş ile 99.227 adet ithalat taşıması yaptı. Türk ve yabancı araçlar genel toplamında, geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşüş ile 302.040 adet ithalat taşıması yaptı.

BDT ve Orta Asya ülkelerinden, Ocak-Haziran toplamında %19 artış ile 29.371 adet ithalat taşıması yapıldı. Artışın önemli bir kısmı Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan’dan sağlandı. Orta Doğu ülkelerinden ise Ocak-Haziran toplamında -25% düşüş ile 30.526 adet ithalat taşıması yapıldı. Düşüşün önemli bir kısmını Irak oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre Irak’tan %42 daha az ithalat taşıması yapıldı. İran’dan yapılan ithalat taşımalarında ise %19 artış dikkat çekti.

Yabancı araçların boş giriş sayısı %24 arttı

2019’un ilk 6 ayında, Türk araçlarının Türkiye’ye boş dönüş sayılarında %5 artış yaşanırken, yabancı araçların Türkiye’den yük almak üzere boş girişleri %24 arttı. Bu araçların başında %66 artış ile Bulgaristan geliyor. Türk taşımacılar aylık toplam 70.000 araç ile kendi ülkelerine boş dönüş yaparken, yabancı araçlar ise aylık 15.500 adet boş giriş yapıyor. Türk taşımacıların özellikle Avrupa ülkelerinden boş dönüş sayılarında toplamda %15’e yakın artış olduğu görülürken, Batı Avrupa’dan boş girişlerdeki artış oranı ise %73’ü buldu. Yabancı araçların Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye boş girişleri sayıları ise %56 oranında arttı. Ocak-Haziran 2019 döneminde, sadece Avrupa’dan 60.000’e yakın yabancı araç ülkemize yük almak üzere boş giriş yaptı.