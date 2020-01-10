“Yağlı tohum tarımıyla 2023 ihracat hedefini katlayabiliriz”

10 Ocak 2020

OSMAN KILIÇ/ İSTANBUL

Toplam 205 ülkeye ihracat yapan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından düzenlenen “Şekerli Mamuller Çalıştayı”nda, şekerli ürünler ve şekerleme sektörünün geleceği tartışıldı. Sektörün deneyimli isimlerinin pazarlama deneyimlerini aktardığı çalıştayın açılış konuşmalarını İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ve Pladis Türkiye, Orta Asya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılındaki ihracat hedefimiz ise 13,7 milyar dolar. Bu rakam afaki veya ulaşılması imkansız bir hedef değil. Türkiye olarak tarımda, özellikle de yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru değerlendirirsek 13,7 milyar dolar hedefini de kat kat aşabiliriz” diye konuştu. Sektör sorunlarının, üretim ve pazarlama stratejilerinin, mevzuatın, markalaşmanın da konuşulduğu çalıştayda ortaya konulan yol haritasını hükümet yetkililerine sunacaklarını ve sektörün iyileştirilmesi adına atılacak adımları görüşeceklerini bildiren Okutur, “Şekerli Mamuller Strateji Çalıştayı” ile beraber üç ana alt sektöre yönelik çalıştay hazırlıklarının da başladığını söyledi. Okutur şöyle devam etti: “2020 yılına yükselen bir grafikle girdik ve bu grafiği hep birlikte artırarak ülkemiz için istikrarlı bir şekilde yükseltmeye de devam edeceğiz. Birliğimiz öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz tüm bu ortak çalışmalarımız, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdikten sonra da tüm hızıyla devam edecektir. Sektörde hepimizin katkılarıyla dünya liderliğine ulaşacağız.”

İhracatı artırmak için çalışmalar devam ediyor

İhracatı artırmak için birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Okutur, “Üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Bunun için birlik olarak tertiplediğimiz dünya çapında birçok fuar var. Birliğimiz 2018 ve 2019’da toplam, 10 milli katılım fuarı, 16 info stand katılımı, 14 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. 2018’de CNR, 2019 yılında ise TÜYAP Fuarlarında bütün dünya ülkelerinden satın almacıları davet ettiği VIP nitelikli alım heyetleri düzenledi. İki heyete toplamda 200’den fazla yabancı katılımcı iştirak etti” diye konuştu.

“Firmalarımızın markalı ürün yaparak özgüvenlerini artırmaları gerekiyor”

Türkiye’nin çok iyi ürünleri olduğunu fakat hak ettiğimiz yerde olmadığını söyleyen Okutur, “Bunun önemli bir nedeni markalaşma. Bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Firmalarımızın markalı ürün yaparak özgüvenlerini artırmaları gerekiyor. Markalaşan katma değerli ürünleri, firmalarımız dünyanın her yerine satabilir. Firmaların, markalı ürünleri yüksek katma değerli satma, kar etme ve bunu dünyanın her yerinde satma imkanı var. Firmalarımız bu yöntemle, pazarda yer edip uzun vadede bu pazarlarda kalıcı olabilirler. Ülkemizin dünya markalarına ihtiyacı var” şeklinde konuştu.