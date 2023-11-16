Yapı malzemeleri sektöründe avantajlı e-ihracat fırsatları

Yapı malzemeleri sektörü; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve teknolojik gelişmeler ile Türk ihracatçılara büyük fırsatlar sunuyor. Sektörde yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yapı malzemeleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yapı sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Romanya, yapı malzemeleri ithalatı için Türkiye’yi seçti

Genel yapı malzemeleri ihracatını yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Romanya’dan gelen bir alım talebini duyurdu. 28 yıldır çeşitli yapı malzemelerinin satışıyla ilgilenen firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den çok çeşitli yapı malzemeleri satın alacağını belirtti. İstediği ürünleri özellikleriyle birlikte ayrıntılı bir şekilde yazan firma, ilgili üreticilerden fiyat teklifi bekliyor. Romanyalı firmanın ihracat fırsatıyla ilgilenen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

İnşaat malzemesi sanayi ihracatı, ekonomide kritik rol oynuyor

İnşaat malzemesi sanayisi, küresel ekonomide istikrarlı üretim dinamiklerinden biri olarak görülüyor. Son yıllarda ülkemizde giderek etkisini artıran inşaat malzemesi sektörü, kur dalgalanmalarından ve yeni parasal politikalardan olumsuz yönde etkileniyor.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 Eylül ayı raporuna göre inşaat malzemesi sanayi ihracatı, eylül ayında bir önceki aya göre yükseliş gösterirken, geçen yılın eylül ayına göre ise ihracat performansı yüzde 9,2 geriledi. Ayrıca rapora göre eylül ayında yeni ekonomi politikaları ve sıkı para politikasının etkileri daha da hissedilir hale geldi ve İhracat pazarlarındaki yavaşlamanın sürmeye devam ettiği görüldü. Raporda firmaların ihracatta yeni maliyetlere ve kur seviyelerine uyum sağlamaya çalıştıkları da ifade edildi.