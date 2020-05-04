Yaş meyve sebze ihracatı artarak devam ediyor

04 Mayıs 2020

MERSİN- Pandeminin etkisi ile tüm dünyada ülkelerin kendi içine kapandığı ve hayatın normal akışının durma noktasına geldiği bir dönemde dahi Türk üreticisinin alın terini en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve sebze ihracatının da aynı oranda artarak devam ettiğini aktardı. Koronavirüs salgınının yarattığı tahribatın yanında insanların sağlıklı beslenmesi için yaş meyve sebze sektörünün stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığı bir dönemden geçtiklerini ifade eden Sin, “2020’nin ilk 4 aylık dönemindeki yaş meyve sebze ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 22 artışla 756 milyon dolara ulaştı. Ocak-nisan aylarında ülkemiz toplam 1 milyon 249 bin ton yaş meyve sebze ürünü ihraç ederek, 756 milyon dolar gelir elde etti. Bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında yüzde 26 artış ve 231,7 milyon dolar ile Rusya yer alıyor. Yılın ilk 4 ayında ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkeler ise yüzde 133 artış ve 26 milyon dolar ile Polonya, yüzde 92 artış ve 14,3 milyon dolar ile Beyaz Rusya oldu” dedi.

Nisanda 195,3 bin ton yaş meyve sebze ihraç edildi

Türkiye’nin yıllık ortalama 54 milyon tonluk yaş meyve sebze üretimini ihracata daha fazla yansıtmak için köprü olduklarını, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik hükümet ve sektör paydaşlarının seferberlik halinde, uyum içinde çalıştığını dile getiren Başkan Sin, ortak akıl ile hayata geçirilen temassız ihracat modeli, ihracatçı şirketlere sağlanan finansal destekler ve istihdamın korunmasına yönelik düzenlemelerin çok değerli adımlar olduğunun altını çizdi. Bu tedbirler ve destekler sayesinde ihracatı artırarak sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sin, “Sektörümüz nisan ayında 195,3 bin ton ürünü dış pazarlara ihraç ederek, ülkemize 118 milyon 941 bin dolar döviz kazandırdı. Ülkemizin yaş meyve sebze ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış kaydetti” diye konuştu.

En fazla ihracat Bağımsız Devletler Topluluğu’na

Nisan ayında Türkiye'nin 65 milyon dolarlık sebze, 27 milyon dolarlık meyve ve 25,5 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirdiğini açıklayan Başkan Nejdat Sin şunları söyledi: “Bu ihracatımızı ülke gruplarına göre değerlendirdiğimizde yüzde 41 pay ve 48,7 milyon dolar ile Bağımsız Devletler Topluluğu birinci, yüzde 39 pay ve 46,5 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri ikinci, yüzde 12 pay ve 14,2 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı. AKİB olarak söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler ise 13 milyon dolar ile Rusya, 7,3 milyon dolar ile Romanya, 3,8 milyon dolar ile Ukrayna oldu. Hollanda, Çekya, Polonya, Moldovya ve Gürcistan’a yönelik ihracatımızda önemli artışlar yakaladık.”

Akdeniz’den en çok domates ihraç edildi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin nisan ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Sin, bu ayda en fazla ihraç edilen ürünün 8,8 milyon dolar ile domates, 8,7 milyon dolar ile greyfurt, 6,9 milyon dolar ile portakal, 3,3 milyon dolar ile biber ve 3 milyon dolar ile kabak olduğunu söyledi. Başkan Sin, nisanda en fazla ihracat artışı kaydettikleri ürünlerin başında yüzde 927 artış ve 1,3 milyon dolar ile nar, yüzde 722 artış ve 6,9 milyon dolar ile portakal, yüzde 156 artış ve 2,1 milyon dolar ile mandalinanın geldiğini bildirdi.