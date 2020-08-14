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Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 32'si Doğu Akdeniz'den

Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-temmuz döneminde 574 milyon 935 bin dolarlık yaş sebze meyve ihraç edildi.

Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 32'si Doğu Akdeniz'den
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Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yarıya yakınının yapıldığı Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-temmuz döneminde 574 milyon 935 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Doğu Akdeniz'in 3 ilinden, yılın 7 ayında yapılan yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı.

Geçen yıl 7 ayda 484 milyon 184 bin dolarlık ürünü yurt dışına satan Mersin, Hatay ve Adana, bu sene 574 milyon 935 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-temmuz döneminde, Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının 1 milyar 364 milyon seviyesinde gerçekleştiği dikkate alındığında, bu satışın yüzde 42'si Doğu Akdeniz'in 3 ili tarafından gerçekleştirildi.

Bu dönemde, Mersin'den 294 milyon 630 bin, Hatay'dan 224 milyon 223 bin ve Adana'dan 56 milyon 82 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldı.

"Mersin, Hatay ve Adana sektör ihracatımızı sırtladı"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyar 364 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu ihracatta Doğu Akdeniz'in önemli rol oynadığını vurgulayan Sin, şuaçıklamayı yaptı:

"Mersin, Hatay ve Adana sektör ihracatımızı sırtladı. Ülkemizin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 42'sini Doğu Akdeniz'den gerçekleştirdik. Yeni tip koronavirüs salgınının küresel ticarette yarattığı olumsuzluklara rağmen Türkiye, yaş meyve ve sebze ihracatını artırarak devam ettirdi."

Ocak-temmuz döneminde en fazla yaş meyve sebze ihraç eden 6 kent şöyle:

İller                      2019 ihracatı (dolar)          2020 ihracatı (dolar)          Değişim (yüzde)
Mersin                229.822.095                        294.630.337                         28
Antalya               236.757.572                        293.123.191                         24
Hatay                  205.027.441                        224.223.112                         9
İzmir                    63.719.379                          89.817.579                           41
Trabzon              72.391.017                           77.034.531                          6
Adana                 9.335.564                             56.082.707                          14

Kaynak: AA

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