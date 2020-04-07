Yaş meyve sebze tedariğinde talep Türkiye’ye döndü

07 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 45’lik bir artış kaydetti. Pek çok sektörün ihracatında eksi yazan mart ayında yaş meyve sebzedeki bu artış dikkat çekti. UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, corona virüs nedeniyle Avrupa’da duran tarımsal üretimin talepleri Türkiye’ye yönelttiğini söyledi. Yazgan: “Özellikle narenciyede İspanya’nın geri çekilmesiyle Avrupa’nın narenciye talepleri arttı. Bu da bizim için avantaj oldu. Birçok ülke belli ölçülerde kapıları kapatmış durumda. En büyük problemimiz nakliye şoförlerinin geriye döndükten sonraki karantina ile ilgili olarak 14 günlük bekleme süreleriydi. Bu da çözüldü. Ama bu sorun sağlıklı ürüne ulaşma noktasında beklentilerin ne kadar önemli olduğunu, gelecekte sağlıklı ürünün ne kadar önemli olduğuna dair bize bir mesajdı. Biz önümüzdeki dönemde sağlıklı ürün ürettiğimiz takdirde bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle Avrupa’ya istediği ürünü istediği miktarlarda gönderebilecek konumdayız. Bunu bu olay sayesinde bir kez daha görme fırsatı yakaladık” dedi. Akdeniz kuşağında bulunan İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın korona virüs nedeniyle önemli kayıplara uğradığını belirten Yazgan, “Özellikle narenciyede İspanya’nın geri çekilmesiyle Avrupa’nın narenciye talebi arttı. Bu da bizim için bir avantaj oldu. Bu süreçte sağlıklı gıdayı üretip satabiliyor olmamız ülke olarak tarımda sıçrama yapmamızı sağlayabilir” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye, Rusya pazarında alternatifsiz ülke konumuna gelebilir”

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta Avrupa ve Rusya pazarına da önemli bir ihracat artışı kaydettiklerini vurgulayan Senih Yazgan, geçmiş yıllarda Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatında gündeme gelen sıkıntıların mart ayında dillendirilmediğinin altını çizdi. Yazgan, “Aksine Türkiye’ye büyük bir talep var. Özellikle C vitamini kullanımıyla ilgili insanların tüketim alışkanlıkları değişti. Rusya pazarında alternatifsiz bir ülke konumuna gelebiliriz. Bu sezon değil ama gelecek sezonda vazgeçilmez bir tedarikçi olacağız gibi görünüyor. Siyasi ilişkilerimiz de düzelirse daha ileri bir seviyeye taşıyabiliriz. Bakanlığın da bu konuda ciddi çalışmaları var. Önümüzdeki sezonun üretim anlamında da iyi geçeceğini umuyoruz” diye konuştu. Tarımsal üretimde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için bakanlık tarafından çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Senih Yazgan, üreticilere yapılması gereken mazot, gübre gibi girdi desteklerinin acilen ve zamanında yapılmasıyla ilgili bakanlıktan beklenti içinde olduklarını ifade etti. Yazgan, “Şu anda üreticileri kazanmak, çiftçileri tarıma katmak zorundayız ki Türkiye’nin en büyük açılımının tarımda olacağı bu son süreçte açıkça ortaya çıktı” dedi.