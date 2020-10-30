Yaş meyve ve sebze ihracatına narenciye etkisi

30 Ekim 2020

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihrtacatının 2,3 ila 2,5 milyar dolar bandında seyrettiğini söyleyen Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "Bu yıl bu rakamın da çok yukarılara çıkacağını, özellikle narenciye ihracatıyla artacağını bekliyorum." dedi.

Sektörün yıl sonu beklentileri ile ilgili açıklama yapan Yazgan, pandemi sürecinde ilk aylarda ihracatçıların umutsuz bekleyişinin, ilgili bakanlıkların kısa sürede aldığı kararlarla son bulduğunu söyledi.

Piyasaların yeniden hareketlenmesiyle dış satımın çok hızlı artış gösterdiğini vurgulayan Yazgan, "İnsanların pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalara ilgisi ve talebi arttı. Yaş meyve ve sebzeye inanılmaz bir talep oluştu. Bunlar da ihracatımızı tetikledi." dedi.

Yazgan, seyahatlerin sınırlı kalması ve insanların bu süreci evlerinde geçirmesinin, tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini dile getirdi.

Tüm bu etkenlerle ocak-eylül ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 dolayında arttığını kaydeden Yazgan, ülke adına sevindirici bir değer olan bu yükselişten kendilerinin de büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'den yılın 9 ayında 1,6 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildiğini aktaran Yazgan, şöyle devam etti: "İhracatımızın en büyük payını yani yaklaşık yüzde 40'lık kısmını narenciye ihracatı oluşturuyor. Yeni başlayan narenciye ihracatıyla bu rakam çok daha yukarılara çıkacak. Bizim hep 2,3 ila 2,5 milyar dolar bandında oturmuş olan yaş meyve ve sebze ihracat rakamımız vardı. Bu yıl bu rakamın da çok yukarılara çıkacağını, özellikle narenciye ihracatıyla artacağını bekliyorum. Yıl sonu 2,5 milyar dolar bandını çok rahatlıkla aşıp 3 milyar dolara yaklaşabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim."

En fazla yaş sebze ve meyve ihracatı Rusya'ya yapıldı

Senih Yazgan, bu yıl en çok meyve ve sebze ihracatının Rusya'ya yapıldığı bilgisini verdi. Kalabalık ve normal koşullarda seyahat etmeyi çok seven bir nüfusa sahip olan Rusların, salgın nedeniyle hareketliliklerinin sınırlı kaldığını anlatan Yazgan, şunları kaydetti: "Bu yıl Rusya'ya olan ihracat büyük ölçüde artış gösterdi. Bu artışın Rusların pandemi nedeniyle fazla seyahat edememesi ve nüfus yoğunluğunun fazlalığından kaynaklandığını düşünüyorum. Avrupa'ya da yaş meyve ve sebze ihracatı arttı. Özellikle Avrupa ülkelerindeki bilim insanlarının televizyon programlarında yaş meyve ve sebzeyle bağışıklık sistemlerinin kuvvetlendirilebileceği söylemleri üzerine birçok insanın 'Bağışıklık sistemini destekliyor, dolayısıyla kiraz, portakal, incir, üzüm yemek istiyoruz' gibi söylemlerle talepte bulunduğunu duyduk."

Yazgan, yılın 9 ayında İspanya, İtalya ve Ukrayna gibi ülkelere de dış satımda artışlar yaşandığına değindi. Bu artışları sadece pandemiye bağlamanın doğru olmadığını belirten Yazgan, "İklimsel parametreler de tarımsal üretimde çok etkili. Özellikle İspanya ve İtalya'da yaşanan iklimsel etmenlerin ürün kalitelerine olumsuz etkilerinin yanında bu ülkeler genellikle hasat işçilerini Kuzey Afrika ülkelerinden tedarik ediyorlardı. Bu süreçte yeteri kadar işçi temin edilememesinin getirdiği sorunlarla istedikleri performansı bu yıl gösteremediler." diye konuştu.

Kaynak: AA