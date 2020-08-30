Yaş sebze meyve mamulleri ihracatı 1 milyar doları aştı

30 Ağustos 2020

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ata Özdemir, Mehmet Kırıcı ve Sadık Demircan ile Ege İhracatçı Birlikleri personeli Gökay Çelikli ve Şükrü Ercan’dan oluşan bir heyet ile Birlik üyesi yaş meyve sebze mamulleri ihracatçısı firmalara ziyaret gerçekleştirdi.

Burada açıklama yapan Hayrettin Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde Türkiye geneli yaş meyve sebze mamulü ihracatının yüzde 6 artışla 1 milyar 24 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Uçak, yılın ilk yedi ayında Almanya’ya 143 milyon dolar, ABD’ye 106 milyon dolar, Irak’a 91 milyon dolar, İngiltere’ye 67 milyon dolar, Hollanda’ya 59 milyon dolar olmak üzere 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Mamul ihracatının yüzde 40’nın bölgelerinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uçak, "Egeli ihracatçılarımızın başarı payı yadsınamaz. Mamuldeki en önemli ürünlerin başında kurutulmuş domates, domates konservesi ve salça geliyor. Kornişon turşu ve kuru domateste Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’i bizim topraklarımızdan yapılıyor. Bize gayret etmek, üretmek, çalışmak yakışır. Her bir üreticimizin her bir ihracatçımızın sesine kulak kabartarak yaptığımız istişareler, detaylı görüşmeler, tarafların beklentileri, kaydedilen ilerleme ve gelecek rotası hakkında önemli çıktıları görmemize yardımcı oluyor." dedi.

Pandemide artan ihracatın ve başarının ortak akıl ile oluşturdukları stratejilerinin sonucu olduğunu ifade eden Uşak, özellikle kadın girişimcileri gıda sektöründe yönetici olarak görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak kadın girişimcilerin her zaman arkasında olduklarını belirten Uçak, "El ele omuz omuza çok güzel işler başaracağımızdan şüphemiz yok. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.