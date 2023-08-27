Yemenli firma, Türkiye’den asansör almak istiyor

Bugün TurkishExporter’a ithalat alım ilanı giren Yemen ithalatçı Türkiye’den asansör üreticisi veya ihracatçısı firmalardan teklif bekliyor. İlanda yer alan ithalatçı Yemen’de inşaat projeleri üreten bir mühendislik ve taahhüt firması.

TurkishExporter’ın çok sayıda ihracat fırsatları ürettiği asansör sektöründeki bu asansör ithalat ilanına ulaşmak isteyen firmalar, TurkishExporter’da üye olup detayları görebilecekleri gibi Forie mobil ihracat uygulamasından bu ilanın iletişim bilgilerine ulaşabilir. Forie’de ilk kez üyelik yapacak asansör şirketler bu ilana ücretsiz demo kredisi ile ulaşabilecek.

Asansörde yeni ihracat müşterilerinizi kolayca bulun

Onlarca ülkeden binlerce asansör malzemeleri toptancısı, asansör taahhüt ve uygulama şirketleri ile asansör sektöründe servis hizmetleri veren şirketler listesini Forie Databank’ta bulabilirsiniz.

Asansör ihracat pazar araştırması çalışmalarınızda önemli bir kaynak olacak bu bilgiler, sade ve anlaşılır bir formatta hazırlanmış hem de güncel.

Forie Databankta şu adreste bulunan ve “Excel” dosyası formatında listelenen ithalat şirketleri; firma adı, web adresi, e-mail adresi ve telefon numarası gibi özet bilgiler içeriyor.

TurkishExporter üyesi firmalar bu listelerden herhangi bir ilave ücret ödemeden yararlanabiliyor. Bu ihracat platformuna üyeliğiniz yoksa Forie mobil ihracat uygulamasını indirip şirketinizi tanımladıktan sonra demo olarak sistemi test edebiliyorsunuz.